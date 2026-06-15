Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Kumkum Bhagya Actress Death: ୨୨ ବର୍ଷୀୟ କୁମକୁମ୍ ଭାଗ୍ୟ’ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି...

Kumkum Bhagya Actress Death: ୨୨ ବର୍ଷୀୟ 'କୁମକୁମ୍ ଭାଗ୍ୟ’ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି...

ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଯୁବ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇଦେଇଛି। ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଚିତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଞ୍ଚିତା ଘରେ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 15, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:15 PM IST
Kumkum Bhagya Actress Death: ୨୨ ବର୍ଷୀୟ 'କୁମକୁମ୍ ଭାଗ୍ୟ’ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୨ ବର୍ଷୀୟ 'କୁମକୁମ୍ ଭାଗ୍ୟ’ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ
Sanchita Ugale0 min ago
2
cm mohan charan majhi29 min ago
3
patnagarh32 min ago
4
Top 10 news56 min ago
5
Kendrapara1 hr ago