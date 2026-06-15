Kumkum Bhagya Actress Death: ୨୨ ବର୍ଷୀୟ 'କୁମକୁମ୍ ଭାଗ୍ୟ’ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି...

Kumkum Bhagya Actress Death: ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଯୁବ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇଦେଇଛି। ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଚିତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଞ୍ଚିତା ଘରେ ଏକା ଥିବାବେଳେ ନିଜ ବେଡରୁମର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନରେ ସାଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୃତ ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଭାଇ କିଛି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ, ସେସବୁ ଦାବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସଞ୍ଚିତା ଉଗଲେ ‘କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ’, ‘ୱାଗଲେ କି ଦୁନିଆ’ ଓ ‘ସାଜନ ଘର ମେଁ’ ପରି ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ‘ଛାଭା’ ଓ ‘ସାଇଲେନ୍ସ-୨: ଦ ନାଇଟ ଆଉଲ ବାର ଶୁଟଆଉଟ’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।