Valimai ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କଲେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

Valimai Trailer: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଜିତଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଭାଲିମାଇ' ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ରହିଆସୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଚାଲି ଆସୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋରୋନା, ଓମିକ୍ରନର ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି OTT ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ OTT ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟ୍ରେଲକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି...

ଅଜିତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଭାଲିମାଇ'ର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

ବାସ୍ତବରେ ଅଜିତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଭାଲିମାଇ'ର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାର ସୂଚନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଲାର୍ମକୁ 6:30 PM ରେ ସେଟ୍ କରିନ୍ତୁ । ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଆଜି 'ଭାଲିମାଇ'ର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Hey Ajith, your conviction and tenacity remain commendable! Here’s wishing you the best for #Valimai. #AjithKumar @BoneyKapoor

Love always,

Ajay pic.twitter.com/B5OHJPX3pe

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 10, 2022