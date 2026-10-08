Nana Patekar Passed Away: ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଚାଲିଗଲେ ନାନା ପାଟେକର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ...

Nana Patekar Passed Away: ବଲିଉଡ୍ ଓ ମରାଠୀ ସିନେମା ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଦିଗ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଗୋଆର ଡୋନା ପାଉଲାସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘରେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଣିପାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଧରି CPR ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୨୦ରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସିନେମା ଜଗତ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ କେସ୍ ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
Veteran actor Nana Patekar passed away at 5:20 AM today after suffering a severe cardiac arrest at his residence. Despite 45 minutes of continuous CPR, he could not be revived. A medico-legal case (MLC) has been registered, and a post-mortem will be conducted: Dr. Shekhar Salkar, Chief of Oncology Department, Manipal Hospital
— ANI (@ANI) October 8, 2026
ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଟେକର। ୧୯୭୮ ମସିହାର ‘ଗମନ’ ଫିଲ୍ମରୁ ସେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘ପରିନ୍ଦା’, ‘କ୍ରାନ୍ତିବୀର’, ‘ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ’, ‘ଖାମୋଶୀ: ଦ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍’, ‘ଅବ୍ ତକ୍ ଛପ୍ପନ୍’, ‘ୱେଲକମ୍’ ଓ ‘ନଟସମ୍ରାଟ୍’ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତିନିଥର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ସହ ୨୦୧୩ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗତବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ‘ହାଉସଫୁଲ୍ ୫’ରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପାଟେକର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଓ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ‘ଫୁଗଡ଼ି’ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହିନ୍ଦୀ ଓ ମରାଠୀ ସିନେମାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିବା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି।