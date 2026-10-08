Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nana Patekar Passed Away: ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଚାଲିଗଲେ ନାନା ପାଟେକର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ...

ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସିନେମା ଜଗତ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ କେସ୍ ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 08, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:17 AM IST
Nana Patekar Passed Away: ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଚାଲିଗଲେ ନାନା ପାଟେକର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chappal Protest: ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍କରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ: SIRକୁ ନେଇ CJPର ‘ଚପଲ ବିକ୍ଷୋଭ’
2
3
4
5