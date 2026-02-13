Entertainment News: ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ,ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ...!

Entertainment News: ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଅଚେତ୍ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟରର ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି।ତେବେ, ଏହି ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ୧୯୭୦ ମସିହାରୁ ଓଡିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଡୁଏଟ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣାଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷକରି, 'ଏମିତି ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି', 'ବାହା ମୁଁ ହେବି', 'ମୋ ଦେହରେ'ଭଳି ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରାଇଥିଲା।
