Zee OdishaOdisha Entertainment

Veteran singer Death: ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା...

Veteran singer Death: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:28 AM IST

Veteran singer Death: ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା...

Veteran singer Death: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ: ଏହା ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଆଜି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ:
ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ବୟସ ୮୯ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ନିବାସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗଳା ଖାଦିଲକରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ନିଜର ଚିର ସବୁଜ ଗୀତ ଶୁଣି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।

ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ସଫଳତା: 
ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୧୯୩୭ ରେ ଢାକା (ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ) ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିଅର: 
ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ୮୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସୁମନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁମଧୁର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି "ନା ନା କରତେ ପ୍ୟାର୍ ତୁମ୍ହି ସେ କର୍ ବୈଥେ," "ତୁମନେ ପୁକାରା ହମ୍ ଚଲେ ଆୟେ," ଏବଂ "ଆଜ୍ କଲ ତେରେ ମେରେ ପ୍ୟାର୍ କେ ଚର୍ଚ୍ଚା।"

ସଂଗୀତ ଜଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକ: 
ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାର ଗାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି (ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୬) ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇର ପବନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚାରୁ ଅଛନ୍ତି।

Priyambada Rana

