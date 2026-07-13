Nand Kishore Goenka: ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ

ମୁମ୍ବାଇ: ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ୧୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ନିଜର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିନମ୍ରତା ଓ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଥିଲେ। ନିରବରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ମାନବିକତା, ଦୟା ଓ ସେବାର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ୧୩ ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ସ୍ଥିତ ‘ବସନ୍ତ ସାଗର’, ଏ ରୋଡ୍ ବାସଭବନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗ୍ରୋହାସ୍ଥିତ ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ Xରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ୯୬ ବର୍ଷର ସେହି ଜୀବନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ସମାଜସେବା, ଗୋସେବା ଓ ଜଣେ ଆରଏସଏସ୍ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା।”
ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ସଂସ୍ଥା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହ ରହିଛି ଏବଂ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସେବାଭାବ ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ।
ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗ କେବଳ ଏକ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜସେବା ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ମିଳୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି।