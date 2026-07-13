Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nand Kishore Goenka: ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ

Kishore Goenka: ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ନିଜର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିନମ୍ରତା ଓ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଥିଲେ। ନିରବରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ମାନବିକତା, ଦୟା ଓ ସେବାର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:20 PM IST
Nand Kishore Goenka: ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ
Essel Group27 min ago
2
Ollywood International Film Festival42 min ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
Srimandira1:23 PM IST
5
Niladri Vihar News12:59 PM IST