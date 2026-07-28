Telugu Actress Death: ତେଲୁଗୁ ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ...

Telugu Actress Death: ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାବଲା ଶ୍ୟାମଲାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସହ-କଳାକାର, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାବଲା ଶ୍ୟାମଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହୃଦଘାତ (Cardiac Arrest) ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ALSO READ: Test Series: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ-ରାହୁଲ ଉପଅଧିନାୟକ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ସାଇ ଦୁର୍ଗା ତେଜ ଏବଂ ଦିଲ୍ ରାଜୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
୧୯୫୧ ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅମରାବତୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାବଲା ଶ୍ୟାମଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ନେଥି ଶ୍ୟାମଲା ଥିଲା। ଥିଏଟରରୁ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ 'ବାବାଇ ଅବ୍ବାଇ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକମଳମ୍', 'ଆନ୍ଧ୍ରାଭାଲା', 'ଖଡ୍ଗମ୍' ସମେତ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ନିଜର ସରଳ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପାବଲା ଶ୍ୟାମଲା ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିବାହର ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ବିଧବା ଜୀବନ ବିତାଇବା ସହ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ।
ପାବଲା ଶ୍ୟାମଲାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସହ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମର୍ପିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଓ ଅବଦାନ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।