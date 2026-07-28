Add Zee Business As A Preferred Source
App

Telugu Actress Death: ତେଲୁଗୁ ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ...

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପାବଲା ଶ୍ୟାମଲା ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିବାହର ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ବିଧବା ଜୀବନ ବିତାଇବା ସହ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:28 PM IST
Telugu Actress Death: ତେଲୁଗୁ ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ-ରାହୁଲ ଉପଅଧିନାୟକ
india vs sri lanka Test series1 hr ago
2
Dharmendra Pradhan Resignation2 hrs ago
3
Satyam Dixit3 hrs ago
4
Top 10 news3 hrs ago
5
Petrol Diesel price3 hrs ago