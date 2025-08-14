War 2 Review: ହ୍ରିତିକ୍-ଜୁନିୟର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର୍ 2' ହିଟ୍ ନା ଫ୍ଲପ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

War 2 Public Reactions: ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୱାର ୨ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ’ର ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହେବ କି ଫ୍ଲପ୍?
Trending Photos
War 2 Public Reactions: ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ପୁଣିଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍-୨ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତା' ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ'ରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତୁ।
'ୱାର ୨' ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଫିଲ୍ମ ୱାର ୨ ହେଉଛି ୨୦୧୯ରେ ଆସିଥିବା ୱାର ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଜଣେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡି଼ଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁଭି।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ମୁଭି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଅଛି - ଆକ୍ସନ, ଡ୍ରାମା, ଇମୋସନ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏବଂ ସରପ୍ରାଇଜ୍।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ହାପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ମହାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାପ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ... NTRଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଏବଂ ବାକି ସିନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ସିନ୍ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ-ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଚମତ୍କାର। ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।" ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସିନେମା ଦେଖିବା ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସବୁସମୟ ପରି, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ସିନେମାରେ ପୂର୍ବ କଥା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।"
#War2Review
Its a must watch guys. Actually its a multiple watch movie
It has everything Action Drama Emotions Twists Surprise (Second half twists were too good)#HrithikRoshan screen presence and aura no one can match plus his range in acting . Man you seriously need to do… pic.twitter.com/KAFbwoip0x
— Rohit (@goonerfromind) August 14, 2025
#War2Review: TERRIBLE! #War2 is full torture. Only loud music and slo-mo entries,that's it. Weak story, poor VFX & predictable twists. #HrithikRoshan's performance is flat; #JrNTR is fine.
#War2 isn't just the worst film in the SpyUni, but it's the worst action film in recent… pic.twitter.com/RG8Au85zjr
— MASS (@Freak4Salman) August 14, 2025
#War2Review Movie Mad Assalu #NTR Anna Acting Ithey Super....!
Finnally Colar Sentiment Malli Workout Ayyindhi Kadha#NTRJr Fans Enjoy It #War2 ✓ pic.twitter.com/xJmsW1TaZH
— Surya Darling (@Prabhas1827) August 14, 2025
Show started.. #War2 Jai NTR @tarak9999 @iHrithik pic.twitter.com/2vcyZa1uBj
— Santhosh kumar (@SanthoshNTR702) August 13, 2025
Unlike usual good bad guys chasing.#War2 is a completely raw rustic High octane Action movie
Well https://t.co/Tw0j7qbvoI should watch this awesome execution in the theatres only.
can't miss it. Repeat frm Neutral Audience on the way#war2review
Congratulations TH pic.twitter.com/Yj8q7jVxpT
— Ki Advaitha (@BakkumAkkum) August 13, 2025
ଆକ୍ସନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ୱାର ୨ ଅୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି YRF ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସର ଷଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ହ୍ରିତିକ୍ ଏବଂ ଜୁନିଅର NTRଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୱାର ୩ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କୁଲି ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.