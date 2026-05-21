Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3224671
Zee OdishaOdisha Entertainmentରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି

ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 'ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି'

ସୁପରହିଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚିତ୍ର 'ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି' ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ମଇ ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 01:55 PM IST

Trending Photos

ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 'ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି'

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଲିଉଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଓ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାଣୀ ଥାଏ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ମଇ ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜୀ ସାର୍ଥକ ପରଦାରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା 'ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି'। ନାମରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏଥିରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ  ମନକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଉଡ଼ନ୍ତା କାଗଜ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଏକ  ଯୁବକକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଏକ ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଥିବା ଝିଅର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି । ଦୁହିଁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବହୁତସାରା ବାଧାବିଘ୍ନ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅଚାନକ ହେଉଥିବା ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଗୁଡିକ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବା  ସହିତ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଭଳି ହୋଇଛି ।

ଶିବ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପରିଡ଼ା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଜ୍ୟୋତି ପାତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନସ ପଢ଼ିଆରୀ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ରାୟ । ମୁଖ୍ୟ ଓ ସହକାରୀ କଳାକାର ଭାବରେ ରାକେଶ ଦେଓ, ଭୂମିକା ଦାଶ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବେହେରା, ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ, ବିରେନ ମିଶ୍ର, ତପି ମିଶ୍ର, ମମତା ଦାସ, ଗୁଡ୍ଡୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ବାରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଆଗରୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଜିତିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗୀତଟିକୁ କୁମାର ବାପି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର, ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ୟା ନନ୍ଦ, ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଗାଇଥିଲେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଚିଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ରାଓ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି "ଜୀ ସାର୍ଥକ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି। 'ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି' କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଓ ମଣିଷର ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହାର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ।"

ପ୍ରେମ, ବିରହ, ବେଦନା  ଏବଂ କାହାଣୀର ଅଚାନକ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ  ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦର୍ଶକେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

Also Read- ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେବନାହିଁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Also Read- EPF ଟଙ୍କା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ? ସୁଧ ଜମା ହେବା ବନ୍ଦ ହୁଏ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା....
Odisha news
Odisha News: କାଠଯୋଡି ନଦୀ ପଠାରୁ ଅଧାପୋତା ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
Cockroach Janta Party
Cockroach Janata Party: କିଏ ଏହି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦିପକ
Odisha news
Odisha News: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁବକ...
Odisha news
Odisha News: ଗିରିରୋଡ଼ ମାଡମରା ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର