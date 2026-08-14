Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜୀ-ସାର୍ଥକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସିନେମା ‘ଜଗା ପରି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ’

ଜୀ-ସାର୍ଥକରେ ମେଗା ମୁଭି ପ୍ରିମିୟର ‘ଜଗା ପରି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ’ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ମିନିଟରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 14, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:32 PM IST
ଜୀ-ସାର୍ଥକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସିନେମା ‘ଜଗା ପରି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ’
Image Credit: କାହାଣୀ ଏକ ନିର୍ଭୀକ ଡେଲିଭରୀ ବୟ &#039;ଜଗା&#039; ଏବଂ &#039;ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ&#039;ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
2
3
4
5