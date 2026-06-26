Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ରଙ୍ଗଶୂର’

ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣର ନିଆରା ଗାଥା: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ରଙ୍ଗଶୂର’

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 26, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:12 PM IST
ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ରଙ୍ଗଶୂର’

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ରଜ କୁଇନ୍'ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫିନାଲେରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଇବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
Odia News44 min ago
2
khalistani terror attack1 hr ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
PNG Expansion2 hrs ago
5
road accident2 hrs ago