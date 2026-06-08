Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରଜରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଲିଭରି ବୟ ୨’

ରଜରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ବଡ଼ ଭେଟି: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଲିଭରି ବୟ ୨’

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:29 PM IST
ରଜରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଲିଭରି ବୟ ୨’

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଜରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଲିଭରି ବୟ ୨’
Delivery boy0 min ago
2
BJP MLA5 min ago
3
Odisha news40 min ago
4
bhubaneswar news54 min ago
5
OCS Exam1 hr ago