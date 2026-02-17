Actress Prathyusha: କିଏ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଚୂଡାନ୍ତ ରାୟ

Advertisement
Actress Prathyusha: ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:51 PM IST

Actress Prathyusha: ମଙ୍ଗଳବାର ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, କୋର୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।

୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୦୨ ରେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିଷ ପାନ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, କେହି ଜଣେ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ମାଆ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ।

"ଦୁଷ୍କର୍ମ କିମ୍ବା ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ନୁହେଁ"
ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୀଟନାଶକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଗଠନ କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ରେଡ୍ଡି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରତ୍ୟୁଷା କିଏ?
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭୁବନଗିରିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ପିଲାଦିନରୁ ନାୟିକା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ "ମିସ୍ ଲଭଲି ସ୍ମାଇଲ୍" ଉପାଧି ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ରାୟୁଡୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଲୁକ୍ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ମୋଟ ୧୨ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଥିଲେ।

