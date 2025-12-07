ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବରରେ ଗୋଲାପ ଓ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଦେଇ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ ପତ୍ନୀ

ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା । ନିଜର କୋହକୁ ଅଟକାଇନପାରି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡାଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ।
Trending Photos
Ollywood News: ଓଲିଉଡ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର । ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା । ନିଜର କୋହକୁ ଅଟକାଇନପାରି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡାଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ।
ଆଜି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଓ ପ୍ରଶଂସକ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ମଧ୍ୟ କବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କବର ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବସିବା ସହ ସାଥୀରେ ନେଇଥିବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହାର, ଗୋଲାପ ଏବଂ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ଉପରେ ମଥା ରଖିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା । ସେହି ସମୟରେ ସାଥୀରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ରିଆଲିଟି 'ସୋ'ରୁ । ଉଭୟେ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଦରଜା ଭାଙ୍ଗି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀୟା । ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଔରଶରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ହ୍ୟୁମାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କେବଳ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକିନଥିଲା । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୁବ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଝିଅକୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ । ଏପରି କି ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ହାତ ଉଠାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମାନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନ ପାରିବାରିକ କଥାକୁ ନେଇ ଖୁବ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସହକଳାକାର କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ନାହାନ୍ତି । ସବୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ବାଦ ବିବାଦଠାରୁ ଖୁବ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ । ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସହକଳାକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ । ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ, ଆଉ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି । ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିବନି ।
Also Read- Ind VS SA: ଚକୁଳି ସହ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ, ଖେଳାଳି ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ସହ ମିଠା...
Also Read- Retirement Planning: ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ NPS ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅବସର ସମୟରେ ମିଳିବ କେତେ ? ଜାଣନ୍ତୁ..
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.