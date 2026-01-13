Advertisement
Actor Yash: ବିବାଦରେ ଟକ୍ସିକ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, FIR ଦେଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି..

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ମହିଳା ଶାଖା ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟକ୍ସିକର ଟିଜରକୁ ବିରୋଧ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ FIR ଦାଖଲ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଟକ୍ସିକ୍ ଫିଲ୍ମର ଟିଜରରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭା

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:24 PM IST

Actor Yash: ବିବାଦରେ ଟକ୍ସିକ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, FIR ଦେଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି..

Actor Yash: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ମହିଳା ଶାଖା ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟକ୍ସିକର ଟିଜରକୁ ବିରୋଧ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ FIR ଦାଖଲ କରିଛି।

ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଟକ୍ସିକ୍ ଫିଲ୍ମର ଟିଜରରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି।

ଆପ ମହିଳା ଶାଖା ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଟକ୍ସିକର ଟିଜରକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ନୈତିକତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।

ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଜରଟି କୌଣସି ବୟସ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ସତର୍କତାମୂଳକ ଚେତାବନୀ ବିନା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛ୍, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗ ପରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC)କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଉଷା ମୋହନ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପରେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଜରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏବଂ ବୟସ ସୀମା କିମ୍ବା ଚେତାବନୀ ବିନା ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ରିଲିଜ କନ୍ନଡ ସାଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅପମାନିତ କରେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ।

ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ମହିଳା କମିଶନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ CBFCକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ୟଶଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟକ୍ସିକର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟିଜରରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ୟଶଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାର ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ।

Priyambada Rana

