YouTuber Armaan Malik: ପୁଣି ବାପା ହେଲେ ୟୁଟୁବର ଅରମାନ୍ ମଲିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର କିଏ ହେଲେ ମାଆ?

YouTuber Armaan Malik: ୟୁଟୁବର ଅରମାନ୍ ମଲିକ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପାୟାଲ୍ ମଲିକ୍ ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ-ନେଇ ଅମାନ୍ ମଲିକ୍ ଏହି ଖୁସି ଖବର ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ପୁତ୍ର ନା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।...
ଆରମାନ୍ ମଲିକ୍,ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାୟାଲ୍-ମଲିକ୍ ପଞ୍ଚମ ଥର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମାଆ ଓ ପୁଅ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅରମାନ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରେ ଏ-କ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଶିଶୁର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତେବେ, ଅରମାନ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର୍ କରିବା ପରେ, ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଷ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ରୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି।
ଅରମାନ୍ ମଲ୍ଲିକ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ଲଗର୍ । ବିଶେଷ କରି, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ କୁ ଲାଭବ୍ ବଗ୍ଲ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଆନ୍ତି। ସେ ଏହି ୟୁଟ୍ବୁବ୍ ରୁ ମାସିକ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର୍ କରନ୍ତି। ଅରମାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକଟକ୍ କଣ୍ଟେଟ୍ କରି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ୨୦୧୧ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାୟଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏ-ବଂ ୨୦୧୮ରେ ପାୟଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିକାଙ୍କୁ ପରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ପାୟାଲ୍ ଅରମାନ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାବଣା ହୋଇଥିଲା ପରେ ୨ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅରମାନ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପାୟାଲ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଚିକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ତୁବା ଓ ଅନୁ(ଆୟାନ୍) ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କିର୍ତ୍ତିକା ଜୈଦ୍ ଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପୂରା ପରିବାର ଚଣ୍ତିଗଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି।
ଅରମାନଙ୍କର ଏବେ ୟୁଟ୍ବୁବ୍ ରେ ୮ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାରେ ୪ ନିୟୁତ ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦ କୋଟି ହେବ। ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍-ଓଟିଟି ସିଜନ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ।
