Zee Real Heroes Awards: ଏହି ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜି ରିଅଲ୍ ହିରୋ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୪, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି କହିଲେ...

Zee Real Heroes Awards 2024: ଜି ରିଅଲ୍ ହିରୋ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୪ ଭାରତର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପୁରଷ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ମହାନ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ତାରକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର, ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ତାରକାମାନେ ଜି ରିଅଲ୍ ହିରୋ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ​​ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଜଡିତ କିଛି ଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ କିପରି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।ନିକଟରେ ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ସିଏମଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ଅନୁପମ ଖେର ଜି ନ୍ୟୁଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି:

ନିକଟରେ ଅନୁପମ ଖେର୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଜି ରିଅଲ ହିରୋ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, 'ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ମୋର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ' ରିଅଲ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡରେ 'ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି @ZeeNews ଏଥିପାଇଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ।

REAL HEROES AWARD: Thank you @ZeeNews for honouring me with this prestigious award for my #OutstandingContribution to #IndianCinema. And to get it from the dynamic #ChiefMinister of Maharashtra Shri #DevendraFadnavis ji was great. With every award comes a bigger responsibility of… pic.twitter.com/f7f0ExQQUF

— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 15, 2025