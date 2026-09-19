Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଜିତନ୍ତୁ କାର’ ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର ମେଗା ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ଦାସ

Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକ 'ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଜିତନ୍ତୁ କାର’ ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର ମେଗା ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି "ମମତା ଦାସ "

Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ନିଚ୍ଛକ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଉନ୍ନତମାନର ଧାରାବାହିକଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 19, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:30 PM IST
Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକ 'ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଜିତନ୍ତୁ କାର’ ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର ମେଗା ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି "ମମତା ଦାସ "

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସେମିକନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,୧୮ଟି କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନ
2
3
4
5