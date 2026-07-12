Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଭକ୍ତିଭରା ପଦକ୍ଷେପ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ 'ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା'

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଜୀ ସାର୍ଥକର ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ମହାବାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀ ସାର୍ଥକ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:34 PM IST
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଭକ୍ତିଭରା ପଦକ୍ଷେପ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ 'ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା'

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଭକ୍ତିଭରା ପଦକ୍ଷେପ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ 'ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା'
Aasthara Yatra2 min ago
2
Vietnam Boat Accident21 min ago
3
India Russian Oil Import1 hr ago
4
Odisha Onion Price Today2 hrs ago
5
Hormuz Strait News3 hrs ago