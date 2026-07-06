Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି "ଜୀ ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଉତ୍ସବ"

ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରିଆଲିଟି ଶୋ’ "ଜୀ ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଉତ୍ସବ" ୧୧ ଜୁଲାଇ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୯:୩୦ରୁ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:26 PM IST
ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି "ଜୀ ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଉତ୍ସବ"

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍,ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଆହତ
Odisha news44 min ago
2
India vs England 3rd T20I45 min ago
3
heavy rain in odisha1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Mumbai rains2 hrs ago