Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାର୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର୍ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ...

Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସାର୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର୍ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ...

Entertainment News: ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଛବି ‘ସାର୍‌’ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର୍ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ ମିନିଟରେ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିନେମାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 03, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:52 AM IST
Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସାର୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର୍ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ
2
3
4
5