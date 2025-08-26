BJD Politics: ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଗଡ଼ ଖାଇବେ କି ଗଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର!

ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚଲାଗି ବିଜେଡିରେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ବିଦ୍ରୋହ କଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ? ବିଜେଡି ଶାସନରୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବ? କ’ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଦମ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ?
BJD Politics: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣ ପରିଚିତ ଥିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଆକବର। ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମୁକୁନ୍ଦ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି କଲିକତାରେ ଥିବା ଆଫଗାନ୍ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ୧୨୯ଟି ଦୁର୍ଗ ବି ଗଢ଼ିଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆକବର ବି ବେଳେ ବେଳେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗପତି ଆଫଗାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣର ରାସ୍ତା ବତାଇଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜଧାନୀ କଟକ ଯାଏ ଆସି ମୁକୁନ୍ଦ ପଠାଇଥିବା ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭାନ୍ୱିତ କରି ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲେ...। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ମୁକୁନ୍ଦ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା..। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ବଂଶ ଆଳି କିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ରହିଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସ୍ଥିରତା.. ସେନାପତିଙ୍କ ଶାସନ।
ଠିକ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦି ବିଜେଡିକୁ ଏକ ରାଜନୀତିକ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଦୁର୍ଗପତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେବା ପରି ବିଜେଡି ଘରେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅତୀତରେ ସେ ଦୁର୍ଗପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକଥର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଛାମୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାକହି ହେଉଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁରବୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। କେବଳ ନାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଷଦ ଭାବେ ରଖି ନିଜର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସେବକ-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶାସନରେ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ନାମକୁମାତ୍ର ରହିଥିଲେ। ସବୁ ଫାଇଲ ସେବକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ଶିଖର ଛୁଇଁ ଛାମୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖୋଦ୍ ଛାମୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେବକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଛାମୁ ସେବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଲ କାମ କ‘ଣ?
ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ନକରାଇବା କ’ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ’ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା କ’ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ?
ଯଦି ନା ତେବେ ନବୀନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠ ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ବାରମ୍ବାର ଏବରି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ବୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାହୀନ କରିବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ନବୀନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଦ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅକ୍ଷମତା କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କହିଲା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ଏମିତି ଅନେକ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସେବକ ତଥା ଗଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ନ ଆସେ ତେବେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବେ। ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଏବେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସନ୍ୟାସ ନେବା ବଦଳରେ ସେ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ପୁଅ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଏ ନାରେଟିଭ୍କୁ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଛନ୍ତି। ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ନବୀନ କାହିଁକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଉଭୟ ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ହାବଭାବ?
ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଜନତା ଯେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେ ଦଳି ଚକଟି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସେଥିଲାଗି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି ନବୀନଙ୍କୁ ହିଁ ଅସଲି କାର୍ପଟଦାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଯୋଗୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପରି ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସର୍କବେସର୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପତ୍ନୀ ବି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ଭାବେ ପଠାଇପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚଲାଗି ବିଜେଡିରେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ବିଦ୍ରୋହ କଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ? ବିଜେଡି ଶାସନରୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବ? କ’ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଦମ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ?