ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବେ ବିଜେଡିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ନବୀନଙ୍କ ସେବକ ଭେରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗଚଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଠୁକୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆବିର୍ଭାବକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଖୋଦ୍‍ ମୁଖିଆ ବି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:12 PM IST

Mrs Pandian: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବେ ବିଜେଡିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ନବୀନଙ୍କ ସେବକ ଭେରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗଚଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଠୁକୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆବିର୍ଭାବକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଖୋଦ୍‍ ମୁଖିଆ ବି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମିସେସ୍‍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍। ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଜାଗ  ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ନେତା ଏବେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 

ମିସେସ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଭୈରବ ୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।  ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିକାର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସରକାରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଆଉ ନ ହୋଇପାରିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ।   ଅବଶ୍ୟ ସେ ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ବିଜେଡିର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନବୀନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ପ୍ରବେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଯେତିକି ଦାନା ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୋରାକି ଦେଉଛନ୍ତି ମିସେସ୍‍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍। ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସେତେବଳେ ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଏକ ବିଭାଗରେ ପରିଣତ କରିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦବୀରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ଏକୀକୃତ କରି ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହାପରେ ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ବଦଳିଯିବାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ବଡ଼ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଛୁଟି ଓ ପରେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ନେଲେ। 

ହେଲେ ପ୍ରକାରାନ୍ତେ ନବୀନଙ୍କ ସେବାର୍ଥେ ଏ ଦୁଇଜଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନବୀନ ଅଭିମୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ-ବୋହୂ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହେବା ରାଜନୀତିକ ଆବିର୍ଭାବ। 
କୁହାଯାଉଛି, ସୁଜାତା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜନୀତିକ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ନିଜକୁ ନିକବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶାଇବା ଲାଗି ପୁରୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା ଲାଗି ସଂଗଠନ ଯୋଡ଼ିବା ତଥା ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବିକଳ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। 

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପୁରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍-ନବୀନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସୁଜାତା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ସୁଜାତା ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନ  ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆଇଏଏସ୍‍ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତକେୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ନିଜର ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡରକୁ ବଦଳାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବଦଳରେ ରାଜନୀତିକସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଘୃଣିତ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। 

ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଛବି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ। ହେଲେ ପାଣ୍ତିଆନ୍‍ ଏବେ ପଛ କବାଟ ଦେଇ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନବୀନ ତ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଜେଡିର ନେତା ଏହି ଗନ୍ଧ ବାରି ଏବେ ଦଳକୁ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ରାଜନୀତିକ ନଦୀରେ କେଉଁ ସମୀକରଣ କେତେ ମଜଭୁତ ରହିବ ତାହାକୁ କେବଳ ସମୟ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଏଣୁ  ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଏହି ଅଳନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ହିଁ ସଫା ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

