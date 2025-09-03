Odisha Politics: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୋଝ: ବିଜେପିରେ ବଢ଼ୁଛି ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ

Trending Photos
Odisha Politics: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଭତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। କେତେବଳେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ତ ଆଉ କେତେବଳେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଭେଦର କାରଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚିନପ୍ତା ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ଲଦା ହୋଇଛି।
ବୋଝର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଣଦେଖା। ଏ ପଛରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ ସ୍ୱୟଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେ ନିଜ ପାର୍ଷଦବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟପାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ଲକ୍ ଫିଟିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ତାଲିକା।
ଏହି ତାଲିକାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡିରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜେପି, ବିଜେଡିକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ତେବେ ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯେତିକି ନେତା ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦୀପ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବିଜେପି ଆଉ ଦଳ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରେ।
ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଦା ଦାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାଶ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସେ ଖୋଦ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଯାଏ ସମୀରଙ୍କୁ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ତମ୍ବୀ ତୋଫାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ନେତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଲାଗି ବିଜେପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତିଳେମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନଥିବା ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବ।
ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀତରେ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିବା ଯାଏ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପୁଣିଥରେ ବିଧାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ସରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଦଳ ପାଇଁ ଜେଲ ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଧୂରନ୍ଧର ଥିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀତ କରା ନଯିବା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ବିଧାୟକ ପଦାକୁ ଆସି ଲବି କରିବା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୁଣି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦଳର ରଣନୀତିକାରଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯୋଗୁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସିନା ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏବେକାର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ ସାନ୍ତାଳ, ଗଣ୍ଡ, କୋହ୍ଲ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଦପଦବୀ ମିଳୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଲବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ନାଁକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଥିବାରୁ ଆଉ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଆଣିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ମଞ୍ଜି ବୁଣିପାରେ।
ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କନ୍ଧ, ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିବା କନ୍ଧ, ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ପଛୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ଥିବା ମାକିଡିଆ ଜାତି ପରି ଅନେକ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମାଜ ଭିତରେ ରାଜନୀତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପରି କିଛି ନେତା ଓ ବର୍ଗ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏସବୁ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ଆଶାୟୀ ନେତାମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ତଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇରହିପାରି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିମାଣ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି ପରିଧିରେ ଅନେକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେବଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ତ କେତେବୋଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେବେଳେ ନିଜ କୁର୍ସି ତ କେତେବଳେ ଅନ୍ୟର କୁର୍ସି ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଭିଯାନ ସବୁ କିଛି କୁ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପରିମାପକ ଯୋଜନା ବି ଏଥିରେ ଫେଲ ମାରିଛି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କେହି କେହି କହିଲେଣି।
ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ଓ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଦିଲଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ସେ ଭରସା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥର ବି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୟାଗଟି ଲାଗିବା ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇପାରେ।