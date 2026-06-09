Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Explainers
  • /Loan Settlement: ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ଏବଂ AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼

Loan Settlement: ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ଏବଂ AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ବଡ଼ 'ଗଡ଼ବଡ଼'

Loan Settlement: ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେଟ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (NARCL), ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ (OTS)ରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାମଲାରେ କମ୍ପାନୀର ₹2,172 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କୌଣସି ବିଡିଂ ବିନା ମାତ୍ର ₹579 କୋଟିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ₹1,600 କୋଟି ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 09, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:01 AM IST
Loan Settlement: ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ଏବଂ AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ବଡ଼ 'ଗଡ଼ବଡ଼'
Image Credit: AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫଟୋ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ଏବଂ AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ବଡ଼ 'ଗଡ଼ବଡ଼'
Loan Settlement14 min ago
2
petrol diesel price today31 min ago
3
top 10 news today50 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Ujjwala LPG CylindersJun 08