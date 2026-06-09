Loan Settlement: ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ଏବଂ AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ବଡ଼ 'ଗଡ଼ବଡ଼'

ପରିବେଶ ବାତ୍ସାୟନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜୀ ମିଡିଆ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ଆଦିଲ୍ଲୀ: "ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ" (OTS) ନାମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ଅନେକ ଖିଲାପୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଖେଳ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କଟନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ, NARCL (ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେଟ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍)।
AGSON ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ NARCL ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଶିଥିଳତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଭିକାଜୀ କାମା ପ୍ଲେସରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ହୋଟେଲର ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ସମଗ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ମାମଲାରେ କଠୋର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ NARCL କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାହିଁକି ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ?
ହୋଟେଲ ହାୟାତ ରିଜେନ୍ସି ମାମଲା: କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି... ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା!
ଦିଲ୍ଲୀର ଭିକାଜୀ କାମା ପ୍ଲେସରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଟେଲ ହାୟାତ୍ ରିଜେନ୍ସି ଥରେ ଛଅଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଋଣ ଦେଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଯେ ହୋଟେଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା । ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ "ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ" (OTS) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତଥ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ:
ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ (୨୦୨୧): ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଲ୍ୟକାର ହୋଟେଲର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ₹୨,୬୦୦ କୋଟି ଏବଂ ₹୨,୬୫୧ କୋଟି ୩୯ ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ।
ସମାଧାନ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ହୋଟେଲର ମୂଲ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ₹୭୫୦ କୋଟି ଏବଂ ₹୮୬୫ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହୋଟେଲର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ କମ୍ ଥିଲା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଏହି ବିପୁଳ ହ୍ରାସ ଏବଂ ହେରଫେର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ: ମୂଳ ରେକର୍ଡ ସମନ
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହୋଟେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଋଣ ସମାଧାନ ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଋଣ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୋଟେଲ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ, ମୂଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବକେୟା ରାଶିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସମନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ NARCL ର "ଅବ୍ୟବସ୍ଥା" ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି
ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ହୋଟେଲ ମାମଲାରେ ଦଲିଲ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ NARCL ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ AGSON Global Private Limitedର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ମାମଲାର ଏତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି?
ଏକ୍ସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାମଲା ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ:
ଏକ୍ସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରମୋଟର ଆପ୍ରେସ୍ ଗର୍ଗଙ୍କଠାରୁ NARCLକୁ ₹2,172 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ତଥାପି, କୌଣସି କଠୋର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ବିନା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା NARCL ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ₹579 କୋଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ସମାଧାନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ମନମୁଖୀ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଧାନ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ₹1,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଋଣଟି ବିନା କୌଣସି ବିଡିଂରେ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା!
ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, NARCL ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା: ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା NARCL ଏହି ଋଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲା।
ଯଦି NARCL ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଇସ ଡିସକଭରି (Price Discovery) କରିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ନିଲାମ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଯେ ₹579 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $10 ବିଲିୟନ କିମ୍ବା $15 ବିଲିୟନ) ବଦଳରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଡିଂକାରୀ ₹10 ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ₹15 ବିଲିୟନ ଅଧିକ ବିଡ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଲା ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ବିଡିଂକାରୀ ₹2,600 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $26 ବିଲିୟନ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, NARCL କୌଣସି ବାହାର ବିଡରଙ୍କୁ ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ବିଡ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ମାମଲାଟିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।