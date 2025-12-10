Odisha News: ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ହବ୍ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଶା: ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମଞ୍ଚରେ ଆଶା ଉଜ୍ଜିବିତ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି “ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନ୍ - ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍କରଣ” ଫାଇନାଲ। ଏହା ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ‘ହ୍ୟାକାଥନ୍’ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲା । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ବିପିୟୁଟି) ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଭିଏସଏସୟୁଟି) ସହ ଏକମାତ୍ର ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି(ଏସଏସୟୁ)କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ତିନିଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବଛାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ନୋଡାଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର । ଭାରତ ସରକାର ଏବଂଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍(ଏଆଇସିଟିଇ)ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଥିହଲା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନ୍ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କିଭଳି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ କରିହେବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା, ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ଉପଯୋଗୀ ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ (ଆହ୍ୱାନ)ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏହି ହ୍ୟାକାଥନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି 12ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 120 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ 22 ଜଣ ମେଣ୍ଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଏଆଇସିଟିଇର 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ 8 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତିସନ୍ତୋଷ କମାନେ ଏବଂ ନନ୍ଦାଜୀ ରାଭା । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲେଜ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡ. ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଣ୍ଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତାମିଲନାଡୁର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣର ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଡ. ବି. ସି. ରାୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫ୍ୟୁଚର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗୁଜରାଟର ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପିମ୍ପ୍ରି ଚିଞ୍ଚୱାଡ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବି.ଭି.ଆର.ଆଇ.ଟି. କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫର୍ ୱିମେନ୍, ୟୁପି ଗାଜିଆବାଦର କେ.ଆଇ.ଇ.ଟି. ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ, ଗୁଜରାଟର ପାରୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାମିଲନାଡୁର ନଲେଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାମିଲନାଡୁର କୋଙ୍ଗୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପଞ୍ଜାବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲକାତାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ୟୁପି ନୋଇଡାର ଜେ.ଏସ୍.ଏସ୍. ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍, ଗୁଜରାଟର ମଧୁବେନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଭାନୁଭାଇ ପଟେଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀ ଶିବସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ନାଦର କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚୈତନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 4ଟି ‘ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ୍’ରହିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: 1-ଗେମିଫାଏଡ୍ ଲର୍ନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍, 2- ଏଆଇ ଡ୍ରିଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲଥ୍ ଚାଟ୍ ବୋଟ୍ ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ ଆୱାରନେସ୍, 3- ଏଆଇ ପାୱାର୍ଡ କ୍ରପ୍ ୟିଲ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ 4- ବ୍ଲକଚେନ୍-ବେସଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସୀ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ।ଗେମିଫାଏଡ୍ ଲର୍ନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ଏଡୁକେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି,ଗେମିଫିକେଶନ୍ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାରେ ରୁଚି, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉନ୍ନତ କରିବା। ସେହିପରି ଏଆଇ ଡ୍ରିଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲଥ୍ ଚାଟ୍ ବୋଟ୍ ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବା ରୋଗ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲଥ୍ ଚାଟ୍ ବଟ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାଆଧାରିତ ଏକ ଚାଟବଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା।ଏଆଇ ପାୱାର୍ଡ କ୍ରପ୍ ୟିଲ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ବା ଏଆଇ-ସଂଚାଳିତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏଆଇ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହିତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ଅଧିକ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିସହ ବ୍ଲକଚେନ୍-ବେସଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସୀ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କିମ୍ବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍-ଆଧାରିତ ପାରଦର୍ଶିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ପାରଦର୍ଶିତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିକ୍ଷଣ (traceability) ଏବଂ ଭରସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଆଧାରିତ ଏକ ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଥିଲା ।ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବସି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ବା ଏହାର କିଛି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ ।
ଏକାଦିକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେବା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ । ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସୋମବାର ରାତିରେ ବୋନ୍ ଫାୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୁମ୍ବା ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏକାଦିକ୍ରମେ ସିଷ୍ଟମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଫଳରେ ମନ କିଭଳି ଅଶାନ୍ତ ନ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜୁମ୍ବା ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପରବର୍ଣ୍ଣିତ ଚାରିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ବିଜେତା ହ୍ୟାକ୍ ଲର୍ଡ୍ସ, ଇନୋସ୍ଫିୟର୍ସ, ହାର୍ଟ-ଟୁ-ଓ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମୁଦାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ରଜିତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ. ତେଜପ୍ରତାପ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କୁଳସଚିବ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଅନିଲ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ କାର୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରକଟ କରି କହିଥିଲେ,“ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାକାଥନ୍-2025 ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ୍ ଅପର ଏକ ହବ୍ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।” ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଏହାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡ. ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ନିଜ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।