Dharmendra Pradhan-Mohan Charan Majhi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର-ମୋହନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାଚ୍‍, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚର୍ଚ୍ଚା

Dharmendra Pradhan-Mohan Charan Majhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସଂଗଠନ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ସଂଗଠନରେ ଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ ଏବଂ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହାସହ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
୨୦୧୪ ହେଉ ବା ୨୦୧୯ ହେଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବିଭିପିରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ନେତା ସାରା ଦେଶରେ ନିଜ ବାପା ଓ ଶ୍ୱଶୂର ଘରରର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏଣୁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଏକାଥରକେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ରି ପଦ ବି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ନହେଲା ନାହିଁ ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସାର, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳର ନେତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାର୍ଷଦ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ମିଡିଆକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ମିଡିଆ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଶତମୁଖ ହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ୧୯ ବର୍ଷର ଏକ ସରକାରଙ୍କୁ କାଟିବା ବାଦଳରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନ ପାଇପାରିଥିବାରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ତାହା ଚାଲିଲା। ନିଜ ପାର୍ଷଦର ନେତା ହିଁ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ହେଲେ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବଦଳରେ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନବୀନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହାର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେବେ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ବିଜେପିରେ ସଂଗଠନ ଭାଗଭାଗ ହେଲା। କର୍ମୀମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟ ବେକ୍ଷକ ଜାଣିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅପାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏକାକି ଲଢ଼ିବା ଦିଗରେ ମତାଇଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପକୂଳରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା ସେଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହା ବି ହେଲା ଆଉ ବିଜେପି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲା। ଏଇଠୁ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁ।
ତଥାପି ହାର ମାନି ନଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଓ ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସରକାରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲବି ବାଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ତ ବିଫଳ ହେଲେ ହେଲେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ରାଜନୀତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏଯାଏ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବି ନାରାଜ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଣୁ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର-ମୋହନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କେବେ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେବେ କେବେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହିବାକୁ ମାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବଳେ କେହି କାହାକୁ ନ ଚାହିଁବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ -ବଳଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ସରକାରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଅଭିଯୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବଦଳରେ ଚିଠି ଲେଖି ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା।
ହେଲେ କିଛିଦିନ ହେଲେ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଏକବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବା ଭଳି ମନ ହେଉ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହାଇଁପାଇଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଚାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୂର୍ବପରି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ବୁଝାମଣା ନକରିବେ ତାବା ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକ କୁର୍ସି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୁଝାମଣା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।