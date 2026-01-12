Open Day: ଓପନ୍ ଡେ-2026: ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କୃଷି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: “ଭାରତ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି କିଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ କୃଷିର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।”

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:39 PM IST

Open Day: ଭୁବନେଶ୍ୱର: “ଭାରତ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି କିଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ କୃଷିର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।” କଟକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ଓପନ୍ ଡେ-2026’ ଅବସରରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କିଛି ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ. ତେଜପ୍ରତାପ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାହାକିଛି କରିବା କଥା, ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ କୃଷିର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହିଥିଲେ କୁଳପତି ଡ. ତେଜପ୍ରତାପ ।

ସେପଟେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କୁଳସଚିବ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଅନିଲ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଥିଲେ, “ସମ୍ପ୍ରତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି । ତେବେ ସାଧାରଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ କରି କୃଷିଦିଗରେ ମନ ବଳାଇଲେ ଏହା ଆମକୁ ସୁନା ଫଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।”ଏଥିସହ ସେ କୃଷିରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ‘ଓପନ୍ ଡେ-2026’ ଅବସରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନ ଥିଲେ ।ଡ. ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି କୃଷି କିଭଳି ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି, ସେକଥା କୌତୁକିଆ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଓପନ୍ ଡେ-2026 ପାଳନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଏବଂ ଏଥି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା । ସର୍ବଦା ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିଭଳି ଜଣେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ । କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷିବିଜ୍ଞାନକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣେଇଲେ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ ।

ବିଭାଗୀୟ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଏସ୍. କୁମାରସ୍ୱାମୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କୃଷିର ରହିଛି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ । ଏଥିସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ତେଣୁ କୃଷି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।”ସହକାରୀ ଡିନ୍ ଡ. ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ରଏବଂ ଡ. ଅନୁପମା ସିଂହଙ୍କ ସମେତ କୃଷି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ‘ଓପନ୍ ଡେ-2026’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କୋମଳମତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି, ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତଦ୍ ଜନିତ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳାଇବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ, ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ମନବଳାଇବେ । କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ, ତଦନୁରୂପ ଭାବରେ କୃଷି ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ କୃଷି ଯେ ଜୀବିକାର୍ଜନର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାଧ୍ୟମ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା, ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ସହର ଓ ଆଖପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯଥା, ସତ୍ୟସାଇ ସ୍କୁଲ୍, ଅରିହନ୍ତ ଗୁରୁକୁଳମ୍, ଅରିହନ୍ତ ଗୁରୁକୁଳ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ (ମିଶନ ରୋଡ୍-ବକ୍ସିବଜାର), ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ (ଚହଟା ବିଡ଼ାନାସୀ), ଜାଭିଅର୍ସ ସ୍କୁଲ୍ (ସିଡିଏ), ଏଲ୍ଆର୍ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ୍ (ଗଣ୍ଡରପୁର) ଭଳି ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ  ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ-ସଂଯୋଜକ ଡ. ଅଭିନବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ନେଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ) ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ  ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ହେଉଛି, ଓପନ୍ ଡେ-2026 ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୃଷି ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରାଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ କୃଷିର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହୁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବେଶ୍ ଋଚି ଦେଖାଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଆୟୋଜନ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଓ ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ବୋଲି ‘ଓପନ୍ ଡେ-2026’ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିଥିଲେ । ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଡ. ବୁଲବୁଲ୍ ବବଲୀନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଡ. ଶୀତଲ ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

