Odisha Politics: ସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡିଲ କରୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଡୁବୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ୨୦୨୯ରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦଳରୁ ଆଉ ଟିକଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ କି ନା ତାହା ଏ ନେତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଶଙ୍କା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:24 AM IST

Odisha Politics: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଡୁବୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ୨୦୨୯ରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦଳରୁ ଆଉ ଟିକଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ କି ନା ତାହା ଏ ନେତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟିକଟ ପାଇଲେ ଜିତିପାରିବେ କି ନା ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦୀହାନ। ପୁଣି ଅନେକ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ସାହସ ଜୁଟାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଏବେ ଅନେକ ରାଜନେତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲ୍‍ କରିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। 

ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଜେଡି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରୌଢ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି। ଆଉ ବିଜେପିରେ କୋଣଠେସା ହୋଇଥିବା କିଛି ଦଳବଦଳୁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନିଜ ସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଏମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ, ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ କ୍ଷମତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି।  ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାରେ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅତୃତ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଅତୃତ୍ପ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ। 

ଉତ୍ତରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆମ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହେବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିଆର୍‍ଏସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଅଧାରେ ଅଟକି  ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଆରଏସ୍‍ର ଗୋଲାପି ପତାକା ଉଡ଼ିପାରି ନଥିଲା। 

ହେଲେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ନବୀନ ଶାସନରୁ ଅପସାରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଆଉ ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଅଘୋଷିତ ବା ଆତ୍ମ ଘୋଷିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ  ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଷଦ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଦଳର ମଙ୍ଗୁଆଳ ହେବା ଲାଗି ବି ଦାବିଦାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓସବୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମ ମିଡିଆ ଜଗତରେ ଆଳୋଚନା ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଦଳର କୋର୍‍ ଟିମ୍‍ଙ୍କୁ ହତାଦର ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରରେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଖିକୁ ଦିଶୁଛି ତାହା ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ସପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନାମ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ନବୀନ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ଏପରି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା ନକରି ଏପରି ଅସନ୍ତୋଷ,  ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭାଜନର କାରଣ ହୋଇଛି। କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। 

ଏହି ବିଭାଜନରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ବିଜେଡିର କିଛି ପୂର୍ବତନ ନେତା ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣେ  ରାଜ୍ୟକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ବାହାନା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜନାତି ବୟସର ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକଦଳର ଶାଖା ଏଠାରେ ଖୋଲି ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରଏଲ୍‍ଡି ରାଜି ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  

ଠିକ୍‍ ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ହାରିବା ପରେ ଏହି ନେତା ଜଣକ ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମାଜବାଦୀ ପର୍ଟି ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଆତୁର ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜାତିଆଣ ରାଜନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜାତି ଆଧାରରେ ରାଜନୀତିକୁ ଭାଗ କରି ନିଜେ କ୍ଷମତା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। 

ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବା ଏ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସର୍ବପୂରାତନ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦୀହାନ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ନିଜେ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେମାନେ ପରର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇଛି ସେହି କାରଣକୁ ଶକ୍ତି କରି ପୁଣିଥରେ ଆଉ ଏକ ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସଫଳ ବା ବିଫଳ ହେବତ ଦୂରର କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୀରଜାଫର- ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମେଣ୍ଟ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇପାରନ୍ତି।

