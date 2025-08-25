BJD Politics: ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ହାଇଜାକ୍‍ ହେବ ବିଜେଡି!
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2895694
Zee OdishaExplainers

BJD Politics: ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ହାଇଜାକ୍‍ ହେବ ବିଜେଡି!

ଭୈରବ-ସୁଜାତାଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣରେ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନବୀନଙ୍କ ପୁଅ-ବେୋହୁ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ବି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

BJD Politics: ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ହାଇଜାକ୍‍ ହେବ ବିଜେଡି!

BJD Politics: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିରେ  ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆହ୍ୱାନକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବ ଏହି ଦଳ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବିଜେଡିରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କୋଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀତ ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସମୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ହେଲା ସୁଜାତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଆଗକୁ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ବିଜେଡିକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ହାଇଜାକ୍‍ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। 

ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆମେ ଏ ନେଇ ଏକ ଖବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ। ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ’ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି କରିବା ଲାଗି ସଜବାଜ’। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆପଣ କ୍ଲିକରେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। 

ଆଜି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାସହ ରାଜନୀତିକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ମିସେସ୍‍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଆଉ ନୀରବ ନାହାନ୍ତି। ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ହୁକୁମ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକ ହୁକୁମ୍‍। ଏ ହୁକୁମ୍‍କୁ ସୁନାପିଲା ଭଳି ନବୀନ ପନ୍ଥୀ ବୋଲି ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ହାସଲ କରିଥିବା ନେତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।  ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷଜ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। 

ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଶାରିରୀକ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବକ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆହରଣ କରି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବିଜେଡିକୁ ହାଇଜାକ୍‍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ  ବିଜେଡିର କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନେତା ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାହା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି।  ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ତଥାପି ଦଳରେ ମରି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଘୃଣା ରାଜନୀତି। କି ମରି ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଉତ୍‍ଥାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 

ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ହାଇଜାକ୍‍ କଥା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସବୁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ  ନିରସ୍ତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରି ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ନେତା ନବୀନ ବୋଲି ଏକ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହିକ୍ରମରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ  ନିଜର ପଦବୀ ହରାଇଥିଲେ ଓ ନେତା ତାଙ୍କର ଦଳ। ଏପରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍‍ଥାନ ନେତାଙ୍କ ଘରେ କଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ବାପା-ପୁଅ, ପତି-ପତ୍ନୀ ବିବାଦ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ନେତା ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରୁ ଅନେକଙ୍କ ପତ୍ତା କଟିଥିଲା। କିଛି ଦଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବା ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଆଉ କିଛି ନେତା ବିଜେଡିରେ ରହି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲେ। 

ଦଳରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଯେତେବଳେ ଏପରି ନାରେସିନ୍‍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୟାନରେ ଖଣ୍ଡନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା’ପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍। 

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ଓ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ।   ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ, ଅଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ ୨୦୧୯ରେ ବିଜେଡିକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ସଚିବ କି ରାଜନେତା ରହିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ସରକାରୀ ଫାଇଲକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ନବୀନ ନୀରବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଫଳରେ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ନେତାଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦଳକୁ ପରାଜୟ ଆଣିଦେଲା। 

ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏହାକୁ ସଫଳତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ୫ ଥର କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦଳ ଏପରି ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବ ବଁଲି କେହି ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍‍ ଟାଇମ୍‍ ସେବକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ପୂର୍ବଭଳି ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ନାହିଁ। 

ହେଲେ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ନବୀନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଲେ। ଏପରିକି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗଭାଗ ହେବା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ତ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। 

ଏହାର ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା।  ଦଳର ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଧ୍ରୁବତାରା ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମିଡିଆ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଥିଓରୀ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଉଜାଗର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ। 

ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ମୈଦାନରେ ଉତ୍ତାରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଉଜାଗର ହେବା ପରେ ଏବେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖାଯାଇପାରେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍‍ଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପ୍ରଥରେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ସମାଲୋଚନା ଓ ବିଫଳତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ଏହା ନୂଆ ଅବତାର। କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବାପା-ମା’ଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପାଠପଢ଼ା, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ସବୁକିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପରେ ୟୁପିଏସ୍‍ସିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସୁଜାତା ନିଜର ସାଜ୍ଞାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ହେବା ବଦଳରେ ବିଜେଡିକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିବାରୁ ସଭ୍ୟପଦ ନନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ବଳି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବିଜେଡି ପାଇୋ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ!

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅତୀତରେ ଯେତେବଳେ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶଯ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ନବୀନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ  ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବି ଦେଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭୈରବ-ସୁଜାତାଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣରେ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନବୀନଙ୍କ ପୁଅ-ବେୋହୁ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ବି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bjd politics
BJD Politics: ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ହାଇଜାକ୍‍ ହେବ ବିଜେଡି!
Israel attack
Israel Attack: ୟେମେନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Delhi metro
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ
Accident News
Accident News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
;