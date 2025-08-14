Dillip Sangani: ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚାରି ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା

Trending Photos
Dillip Sangani: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ “ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧି” ସମବାୟ ସଂଘର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାଁନ୍ତି। ନୂତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମବାୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସମବାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପ୍ଳବ କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ସମବାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମଡେଲ୍ ଉପ-ନିୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି PACS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସହଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ, କୃଷି, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଲୁଣ PACS ସମେତ ମୋଟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ PACS ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସମବାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ପାଇଁ, PACSର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶାହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମବାୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ସମବାୟ ଆଇନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମବାୟରେ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାର ଅଧୀନରେ ବହୁ-ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମବାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
PACS କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଯୋଡାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମବାୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମବାୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଦକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ସମବାୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମବାୟ ପ୍ରଶାସନ, ନେତୃତ୍ୱ, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବ। ସମବାୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାର୍କେଟିଂ ସଂଘ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମାଜ, କୃଷି ସେବା ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ସରକାରୀ ଚିନି କଳଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚିନି କଳ ପରି ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୂର କରାଯାଇଛି।
ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି, ବିହନ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। NAFED ଏବଂ NCCF ଭଳି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ MSP ରେ ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ କ୍ରୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସୁବିଧା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶାଖା ଖୋଲିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। NCDCର ଋଣ ବଣ୍ଟନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ବର୍ଷରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 60 ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି।
ଭାରତରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ, ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି, ଗୃହନିର୍ମାଣ, ବିପଣନ, ଗ୍ରାହକ ସେବା, ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀପ ସଂଘାଣୀ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏନସିୟୁଆଇ ଏବଂ ଇଫକୋ
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁଜୁରାଟ