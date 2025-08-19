Naveen Pattnaik: କିଏ ହେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୁଣିଥରେ ହେବ କି ବିଦ୍ରୋହ?
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2887441
Zee OdishaExplainers

Naveen Pattnaik: କିଏ ହେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୁଣିଥରେ ହେବ କି ବିଦ୍ରୋହ?

କିଛିଦିନ ହେଲା ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଖରିତ କରିଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ହେଲା- ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ କି?

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:18 AM IST

Trending Photos

Naveen Pattnaik: କିଏ ହେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୁଣିଥରେ ହେବ କି ବିଦ୍ରୋହ?

Naveen Pattnaik: କିଛିଦିନ ହେଲା ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଖରିତ କରିଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ହେଲା- ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ କି? ଏହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ କି  ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍?
ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ରାଜନେତା ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିଚ୍ଛବିରେ ଏକଦା ଅଳନ୍ଧୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ନାମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୀତିରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ସେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଳନ୍ଧୁଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ। କେବଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆସିଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଫୁଲମାଳ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନବୀନ ହିଁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। 

୧୯୯୭ରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୃତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ତତ୍‍କାଳୀନ ବିଜୁ ସେବକମାନେ ଭିଡ଼ି ଆଣି ସଭାପତି ଆସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଖାସ୍‍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ବିଜୁଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଶା କରିଥିଲେ, ନିଜ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଶେଷ ସମୟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଙ୍କ ସାନପୁଅ ନବୀନଙ୍କୁ ବସାଇଥିଲେ ଗାଦିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ। ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ନବୀନ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ବି ପାଲଟିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେହି ବିଜୁ ସେବକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଦମିତ ହେଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଇ ଦଳରୁ ଦୂରରେ ରଖାଗଲା। 

ଆଜି ସମୟ ଚକ୍ରରେ  ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ପରାଜିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ପଛରେ ନିନ୍ଦିତ। କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ନବୀନଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ମେଡିକାଲରେ ରାତି କଟାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍‍ପିଟାଲ୍‍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ। ଏହା ପୁଣି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‍ ପାଇଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମେଡିସିନ୍‍ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ଡାକ୍ତର ନହଁନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଠିନ। 

ସେ ପରାଜିତ, କାରଣ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ନଥିବା ଏହି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ନଥିବା ନବୀନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭୋଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ତତ୍‍କାଳୀନ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଆଣିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍‍ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଜେୟ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥିବା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 

ଏବେ ସେ ନିନ୍ଦିତ କାହିଁକି? ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତରେ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବା କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ‘ନିନ୍ଦିତ’  ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପୁଣି ବିନା ରାଜନୀତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଲଗାତାର ୪ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନେତା ବୋଲି ବି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ। ଯାହା ବିଜେଡିରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। 

ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଏ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତିକୁ କ୍ୟାରି୍ରୟର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଥିଲେ ସେମାନେ କ’ଣ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି? 

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ନା। ସେମାନେ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ରଣନୀତିକ ଟିମ୍‍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁଦିନ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବା ଚାଲିଯିବ ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ପଦବାଚ୍ୟ ବି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବା ହୋଇବେ ନାହିଁ। 

ରଣନୀତିକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗ ଭୁକ୍ତ। ଏଠି ପାଣ୍ତିଆନ୍‍ଙ୍କ ନା ଉଠାଇବାର  କାରଣ ହେଉଛି , ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ପଟ୍ଟଳରେ ଆଉ ନବୀନ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା।  

ଅପରପକ୍ଷେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଯେ ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁନ୍ତି ବା ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ତାହାକୁ ନବୀନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେ ପଦାକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଧମକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ନହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଘୋଷଣା ହେବ? ହସ୍‍ପିଟାଲ୍‍ରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନା ଅପେକ୍ଷା ହେବ ଆଉ କିଛିଦିନ?

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Pattnaik
Naveen Pattnaik: କିଏ ହେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୁଣିଥରେ ହେବ କି ବିଦ୍ରୋହ?
Trump-Zelenskyy Meeting
Trump-Zelenskyy Meeting: ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବୈଠକ, ବନ୍ଦ ହେବ କି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odia News
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୧୮୪୦ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ୫ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍
Odia News
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ
;