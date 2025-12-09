Fire Accident: ୭ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଏବେ ବି ଫଶି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ...

ଜକାର୍ତ୍ତା ମେଟ୍ରୋ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ସୁସାତ୍ୟୋ ପୂର୍ନୋମୋ କୋଣ୍ଡ୍ରୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟକ୍ ନିଆଁର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
Fire Accident: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜକାର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ସାତ ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଜକାର୍ତ୍ତାର କେମାୟୋରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସାତ ମହଲା ଅଫିସ କୋଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ସମଗ୍ର କୋଠାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କୋଠାରେ ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା?
ନିଆଁରୁ ବାହାରୁଥିବା କଳା ଧୂଆଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୨୮ ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଜକାର୍ତ୍ତା ମେଟ୍ରୋ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ସୁସାତ୍ୟୋ ପୂର୍ନୋମୋ କୋଣ୍ଡ୍ରୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟକ୍ ନିଆଁର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ "କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଦାମ ଥିଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିଆଁକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା।" ଯେଉଁ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଟେରା ଡ୍ରୋନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯାହା ଖଣି, କୃଷି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବାୟୁ ସର୍ଭେ କମ୍ପାନୀ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୋଠାଟିରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହା ଉପର ମହଲାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥିଲା।