Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Zee Odisha
  • /Hardik Pandya: ଇଂଲଣ୍ଡ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍

Hardik Pandya: ଇଂଲଣ୍ଡ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍

IPL 2026 ପରେ ଚୋଟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୁଣିଥରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଫିଟ୍ ନେସ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:15 PM IST
Hardik Pandya: ଇଂଲଣ୍ଡ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା.
Archita Sarangi2 hrs ago
2
Kargil Vijay Diwas3 hrs ago
3
Top 10 news4:46 AM IST
4
Petrol Diesel price4:27 AM IST
5
neet ug 20263:39 AM IST