Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। IPL 2026 ସମୟରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଚୋଟ ପରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, IPL 2026 ପରେ ଚୋଟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୁଣିଥରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଫିଟ୍ ନେସ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ BCCIର ଯୋଜନାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୫୦ ଓଭରର କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ରହିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ 2026ର ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ IPL 2026ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଚୋଟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ।