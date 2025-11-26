ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କାହାକୁ କେତେ ଲାଭ?

Advertisement
Harihar Panda
    1. ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତିନି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 
    2. କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛି 
    3. ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ନାଁରେ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ, ଭାରତର ଗୌରବ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାକୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଏହି ଭାଷଣରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ  ବିଧାନସଭାରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରାଜନୀତିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଦିନଟି କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ନା କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ?

ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଧାରା ୮୭ ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ କିମ୍ବା ଯୁଗ୍ମ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନାସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କୌଣସି ବିଧାାନସଭା ଜୁବୁଲି ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ବା କୌଣସି  ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯିବାର ନଜୀର ରହିଛି।  ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଏବେ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କି ଏହା ସ୍ୱଥନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍‍ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ହିଁ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ ବି କରିବ।

ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ’ଣ କହିବେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରାଜନୀତିକ ଦଳକୁ କେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା।  ତତ୍‍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଭଉଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତିକ ମାଇଲେଜ୍‍ ବିଜେପି ନେଇଯିବ କି? ପୁଣି ଏହି ଆଶଙ୍କା ବିଜେଡିକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ  ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ?

ଏହି ଶଙ୍କା -ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥିବା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଏହି  ଅଭିଭାଷଣକୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କିଛି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ବଳିଷଶ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଏହା କୌଣସି ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଣିପୁରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଅଭିଭାଷଣକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ  ଆଣିଛି। ପୁଣି  ବିଧାନସଭାର ଗତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ  ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଭଳି ବିବେଚନା କରିବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ସବୁଦଳର ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ରାଜନୀତିକ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ଯଦିଓ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଏଯାଏ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହାନ୍ତି କନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କାରେ ରାଜନୀତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

Harihar Panda

