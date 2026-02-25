Train Ticket Booking: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ବଦଳିବ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର ଏହି ବଡ଼ ନିୟମ...

Advertisement
Indian Railway: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା UTS (ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍) ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:27 AM IST

Indian Railway: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା UTS (ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍) ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନୂଆ RailOne ସୁପର ଆପ୍ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟିଂ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରେଳ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ସହିତ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟିଂ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାସ୍ ଏବଂ ସିଜନ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପରିଚିତ UTS ଆପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। RailOne ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ଫଂକ୍ସନକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

UTS ଆପ୍ ବନ୍ଦ, RailOne ନେଲା ଦାୟିତ୍ୱ: 
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରୁ, UTS ଆପ୍ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ସିଜନ୍ ପାସ୍ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏକୀକୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆପ୍, RailOne ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ, RailOne କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଧୀନରେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟିଂ, ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ, ଟ୍ରେନ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ PNR ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଅନେକ ପୃଥକ ଆପ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉକ୍ତ ଟିକେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକାଧିକ ଆପ୍ଲିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। RailOne କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ UTS କିମ୍ବା IRCTC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ସହଜ କରିବ।

ନୂଆ ଫିଚର୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା:
RailOne କେବଳ ଏକ ବଦଳ ନୁହେଁ, ଏହା ରେଳ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାଧାନ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, କୋଚ୍ ସ୍ଥିତି ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ, PNR ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ-ଅନ୍-ଟ୍ରାକ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉନ୍ନତିଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

