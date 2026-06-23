Add Zee Business As A Preferred Source
App

E20 Fuel Impact: ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିବ ତ? E20 ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ...

ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚିନିଆ ଆଖୁ ଓ ଧାନ ପରି ଫସଲ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏକ ଲିଟର ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଖୁରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୮୬୦ ଲିଟର ଓ ଧାନରୁ ୧୦,୭୯୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:52 PM IST
E20 Fuel Impact: ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିବ ତ? E20 ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜବାବ ଦେଲେ କାହ୍ନା
jollywood43 min ago
2
Ryagada Mob Violence1 hr ago
3
jagatsinghpur news1 hr ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
Odia News1 hr ago