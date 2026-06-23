E20 Fuel Impact: ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିବ ତ? E20 ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ...

E20 Fuel Impact: ଭାରତ ସରକାର ୨୬ ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ (E20) ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ଯାନବାହନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚିନିଆ ଆଖୁ ଓ ଧାନ ପରି ଫସଲ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏକ ଲିଟର ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଖୁରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୮୬୦ ଲିଟର ଓ ଧାନରୁ ୧୦,୭୯୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ, ସେଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସିଚାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତରକୁ ‘ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ’ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଯାନବାହନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଥାନଲ ବାୟୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଫ୍ୟୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପମ୍ପ, ଫ୍ୟୁଏଲ ଲାଇନ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟରରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଓ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ରବର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଂଶ ଇଥାନଲ ପ୍ରଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧୁନିକ E20-ସମର୍ଥିତ ଯାନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଇଥାନଲର ଉର୍ଜା ଘନତା ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିବାରୁ ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଜଳ-ନିର୍ଭର ଫସଲ ବଦଳରେ କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ 2G ଇଥାନଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।