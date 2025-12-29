IRCTC train ticket rules: ଆଧାରକାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...

Trending Photos
IRCTC train ticket rules: ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ ପିରିୟଡ୍ (ARP) ର ଅପରେଟିଂ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। କାରଣ ରେଳବାଇ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ବୁକିଂ ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ ଟାଇମିଂକୁ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ରୁ କେବଳ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ(Reserved) ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 08:00 ରୁ ରାତି 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ALSO READ: Angel chakma: ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିପୁରା ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ 'ମୁଁ ଭାରତୀୟ ମୁଁ ଭାରତୀୟ'
ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ARP ଏହି ସମୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ୮ ରୁ ରାତି ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୁକିଂ ପାଇଁ, ଜାନୁଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୬ ରେ, ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲାଯିବ...
ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ, ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ / ଏହାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଏକ ସର୍କୁଲାରର "ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ...ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୬ ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲାଯିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ସକାଳ ୮:୦୦ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ IRCTC ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉଦଘାଟନୀ ଦିନରେ ଅନଲାଇନରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଣ-ଆଧାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟା ପରେ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ ରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଜାନୁଆରୀ ୫କୁ ବଢ଼ାଯିବ।
ସକାଳ ୮:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉଦଘାଟନୀ ଦିନରେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ...