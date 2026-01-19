Jagatsinghpur: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ବସ୍ ଚଳାଚଳ

Advertisement
Jagatsinghpur bus services: ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବ୍ୟାଘାତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ LAccMI ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

Jan 19, 2026

Jagatsinghpur bus services: ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବ୍ୟାଘାତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ LAccMI ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। କମିଶନରଙ୍କ ସହ ସଫଳ ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂପୁର-କଟକ ରୁଟରେ ବସ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ପରିବହନ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଛି। ୫ ଦିନ ଧରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।

