ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୁନି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୋରୋନା

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୨ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୂଆ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀ । ଭାଇର ବୟସ ୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ(ଭଉଣୀ) ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫେରନ୍ତା ଜଣେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Two more asymptomatic cases are tested COVID positive.

1-One year old girl child is of the same family of Mangal Bazar, Jharsuguda. The family is in home quarantine and under our constant vigilance

2-A forty year old male,returnee from Maharashtra is institutionally quarantined pic.twitter.com/4rdYcnipYl

