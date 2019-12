କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ 'ମିଥ୍ୟାବାଦୀ' କହିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ୍ର କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର । କେଜ୍ରିୱାଲ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଦେବାର ଘୋଷଣା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି । ସେ ଆପ୍ ଓ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ୍ର କେଜ୍ରିୱାଲ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ । ସେ ୪.୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ୨ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି କେଜ୍ରିୱାଲ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Gautam Gambhir, BJP MP on Delhi CM Arvind Kejriwal announcing free wifi hotspots: Delhi CM has again lied to public. He is a big liar. He said the same 4.5 years ago & saying it again just 2 months before elections. He is doing vote-bank politics because elections are approaching pic.twitter.com/LusFr20VM8

— ANI (@ANI) December 4, 2019