2 Officers in Vigilance net: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋରାପୁଟ ଫରେଷ୍ଟର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜେଇ: ବିପୁଳ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଘର ଠାବ

କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥି ଓ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:18 AM IST
  • କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥିଙ୍କ ଘର ଓ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଇଛି। ବନପାଳ ଶ୍ରୀ ଶତପଥି ଓ୍ୱାର୍ଡରୋବରେ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗୋପନ ଚାମ୍ବରରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାଗଦି ମିଳିଛି। ଏହାସହ ବାବୁଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ସୁନା, ଟଙ୍କା ଲୁଚାଯାଇଥିବା ସନ୍ଧାନ। ସକାଳ ସାଢ଼ା ୫ଟାରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଏସବୁ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହା ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। 
  • ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ୍‌ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ଘର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ୱଶୂର ଘର ସହ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥି ଓ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ବନପାଳଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋପନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର

କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥିଙ୍କ ଘର ଓ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଇଛି। ବନପାଳ ଶ୍ରୀ ଶତପଥି ଓ୍ୱାର୍ଡରୋବରେ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗୋପନ ଚାମ୍ବରରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାଗଦି ମିଳିଛି। ଏହାସହ ବାବୁଙ୍କ ଠାକୁର

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ୬ ଜଣ ଡିଏସ୍‍ପି, ୭ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୫ଟି ସମ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଉପରେ ସକାଳୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।   ଏଥିରେ  ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୪୦୮/୨୩୯୦/୬୩୮୮ ରେ ଥିବା ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୪୦୮/୨୩୯୦/୬୨୭୪ ରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁନାରୀଗୁଡ଼ା (ସେମିଳିଗୁଡ଼ା) ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁନାରୀଗୁଡ଼ା (ସେମିଳିଗୁଡ଼ା) ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଜେଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୂର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ

ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ୍‌ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ଘର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ୱଶୂର ଘର ସହ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।  ଜୟପୁରସ୍ଥିତ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ୪ ଜଣ ଡିଏସ୍‍ପି, ୭ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର  ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି।   ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି  ମାଲକାନଗିରି ସହରର ଜୟନଗରସ୍ଥିତ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଭବନ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍‍ପିଭି ୧୦୦ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘରଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ।

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ବଦଳରେ ଅନେକ ନାମ ପଦାକୁ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏହିପରି ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

