Bus Accident: ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳିଗଲା ସରକାରୀ ବସ

କୋରାପୁଟ: ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳିଗଲା ବସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ବସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାଲୁର ଘାଟିରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସରକାରୀ ବସ ସାଲୁର ଘାଟି ଉପରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜି
Trending Photos
Bus Accident: କୋରାପୁଟ: ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳିଗଲା ବସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ବସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାଲୁର ଘାଟିରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସରକାରୀ ବସ ସାଲୁର ଘାଟି ଉପରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜୟପୁର ଆସୁଥିବା ଓଏସଆରଟିସିର ଏକ ବସରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଲୁର ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବସଟି ସାଲୁର ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।