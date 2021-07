ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୩୦୮୭ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ, ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବନ ନେଲା କୋରୋନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୪୫ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ (Coronavirus) । ଏଥି ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୬୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ୩୦୮୭ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ୯୧୨୮୮୭ ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ (Coronavirus) ସଂଖ୍ୟା ।

୪୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ବରଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩ ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଓ ବାଲେଶ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Regret to inform the demise of forty five numbers of Covid positive patients while under treatment in hospitals.

1.A 82 years old Male of Angul District who was also suffering from Diabetes Mellitus.

2.A 54 years old Male of Angul District.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) July 1, 2021