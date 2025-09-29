Advertisement
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲେ କାନାଡ଼ା ସରକାର

 ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା  ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଏହାର ସଦସ୍ୟଘଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ,  ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:16 PM IST
ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆ, ଅଣ୍ଟାରିଓ ଏବଂ ଆଲବର୍ଟାରେ ସକ୍ରିୟ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏ ପି ଧିଲନ୍ ଏବଂ ଗିପି ଗ୍ରେୱାଲଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହ ନିକଟରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସରେ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ  ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣା ରହିଛି।

ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାପ ପରେ କାନାଡ଼ା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆ ପ୍ରିମିୟର ଡେଭିଡ୍ ଏବି କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଏ ସଂଗଠନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।  ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଲବର୍ଟା ପ୍ରିମିୟର ଡାନିଏଲ ସ୍ମିଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ବ୍ରାମ୍ପଟନ୍ ମେୟର ପାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ସରେ ମେୟର ବ୍ରେଣ୍ଡା ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।  

;