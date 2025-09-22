ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଲ୍‍ଆଇସି ଅଫିସରେ ନିଆଁ, ୩ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2932021
Zee OdishaZee Odisha

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଲ୍‍ଆଇସି ଅଫିସରେ ନିଆଁ, ୩ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

 ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (ଏଲ୍‍ଆଇସି)ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖୋଡ଼ାସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ  ରହିଛି। ସକାଳ ସାଢ଼େ ୭ଟା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା  ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଅଗ୍ନିଶମ  କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ  ବ୍ୟବସ

|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:19 AM IST
  • ଗଲା ତିନିଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଜଳୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଏଲ୍‍ଆଇସି ଅଫିସ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷାୁ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଆଇଟି ସେଲ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Trending Photos

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଲ୍‍ଆଇସି ଅଫିସରେ ନିଆଁ, ୩ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (ଏଲ୍‍ଆଇସି)ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖୋଡ଼ାସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ  ରହିଛି। ସକାଳ ସାଢ଼େ ୭ଟା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା  ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଅଗ୍ନିଶମ  କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ  ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସେଲ୍‍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ  ଭିତରକୁ ନଯାଇ ବାହାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗଲା ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ନିର୍ବାପନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ନିଆ ବାହାରୁଛି। ଏହି ମହଲାରେ  ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସେଲ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଗମର ଡେଟା ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣା କର୍ମଚାରୀ। ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା କ୍ଷତି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ  ଗୟାହକ ତଥ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସର୍ଭରରେ ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ରବିବାର ଛୁଟି ବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବୀମା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ୩ଟି ଗାଡ଼ି ଓ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲା ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

GST 2.0 Rates
ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଜିଏସ୍‍ଟି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦର କମିବ
Asia Cup 2025
Ind vs Pak Match: ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ପୁଣି ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଭାରତ
Asia Cup 2025
Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନ ସହ କଡା ଟକ୍କର, ୧୭୨ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି ଭାରତ
Odia News
ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନ, ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସଭାପତି ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା
top 10 news today
ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ସଭାପତି, ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲଡିଂ କରୁଛି ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
;