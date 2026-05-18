Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୧୦ ଜୀବନ

Road Accident:  ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୧୦ ଜୀବନ। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଘଟିଛି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 18, 2026, 02:10 PM IST

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭ୍ୟାନଟି ଲଖିମପୁରରୁ ଇସାନଗର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ରାଜପଥରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ CHC ଖମାରିଆ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।ପୋଲିସ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜପଥରୁ ହଟାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଖ୍ୟାତି ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭ୍ୟାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

