Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3047899
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

2026 Odia Rashiphala: ଜାନୁଆରୀରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ..୪ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ସହ ଧନବାନ

2026 Odia Rashiphala: ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୮:୪୯ ରେ ବୁଧ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ପରସ୍ପରଠାରୁ ୧୨୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣୀୟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଯୋଗ ସମୟରେ, ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିବେ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

2026 Odia Rashiphala: ଜାନୁଆରୀରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ..୪ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ସହ ଧନବାନ

2026 Odia Rashiphala: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ୧୪ ଜାନୁଆରୀରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପରଦିନ, ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନବ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିଥାଏ। ଏହା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୮:୪୯ ରେ ବୁଧ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ପରସ୍ପରଠାରୁ ୧୨୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣୀୟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଯୋଗ ସମୟରେ, ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ୟୁରେନସ୍ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିବେ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ର ଏହି ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ କଣ? 

ବୃଷ ରାଶି
ଏହି ଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ, ସଫଳତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ପରି ମନେହୁଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସଙ୍କେତ ଆଣିବ। ସମୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗତି ପାଇବ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ, ଭଲ ଡିଲ୍ ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।

କର୍କଟ ରାଶି
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ କିମ୍ବା ସହଭାଗୀତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ।

ମକର ରାଶି 
ମକର ରାଶି ପାଇଁ, ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସଫଳତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

Also Read: T20i World Cup: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଦଳରେ IN କିଏ ହେଲା Out ?

Also Read: Ginger Water Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଅଦା ପାଣି...ଦୂରେଇ ରହିବ ଏସବୁ ରୋଗ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

2026 Odia Rashiphala
2026 Odia Rashiphala: ଜାନୁଆରୀରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ..୪ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ସହ ଧନବ
meteorological department
Cold Alert: ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ
Odia News
କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ
Astrology
Venus Transit: ଆଜି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ
Odisha news
'ପରବ2025'ର ଭବ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ, କୋରାପୁଟର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଳନ