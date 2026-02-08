Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3102646
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others31st March Deadline: ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜରୁରୀ କାମ, ନହେଲେ ପକେଟ ହେବ ଖାଲି

31st March Deadline: ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜରୁରୀ କାମ, ନହେଲେ ପକେଟ ହେବ ଖାଲି

31st March Deadline: ଏହି ନିୟମ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ, ଯେପରିକି ଭଡ଼ା, ସୁଧ, ଲାଭାଂଶ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଥିବା ଦେୟକୁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଦେୟ ନଦେଲେ ସୁଧ ଲାଗିପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:55 PM IST

Trending Photos

31st March Deadline: ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜରୁରୀ କାମ, ନହେଲେ ପକେଟ ହେବ ଖାଲି

31st March Deadline: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ବେଶି ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ କିମ୍ବା ସୁଧ ଦେବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା କେବଳ ଟିକସ ଯୋଜନାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ ନାହିଁ ବରଂ ITR ଫାଇଲିଂ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଲାରୀ ପେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଫର୍ମ 12B ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଆୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଠିକ୍ TDS କାଟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଛାଡ଼ କାଟିପାରନ୍ତି। ଏହା କମ ଟିକସ କାଟ ହେବ, ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକସ ଏବଂ ସୁଧ ଉଭୟ ଏକାଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, HRA, LTA ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏହି ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରି TDS କାଟି ପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ITR ରେ ପରେ ଛାଡ଼ ଦାବି କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ କାଟକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡରୁ ଟିକସ କାଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
ବୀମା ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ, ELSS ନିବେଶ, କିମ୍ବା ଗୃହ ଋଣ EMI ପରି କାଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେବିଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ସମୟରେ, ECS ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଚେକ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିକସ ଲାଭର କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଦେୟ ରିଡିମ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ।

ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରିମ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
ଯଦି TDS କାଟିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର ଦାୟିତ୍ବ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଅଗ୍ରିମ ଟିକସ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ନିୟମ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ, ଯେପରିକି ଭଡ଼ା, ସୁଧ, ଲାଭାଂଶ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଥିବା ଦେୟକୁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଦେୟ ନଦେଲେ ସୁଧ ଲାଗିପାରେ।

PPF ଏବଂ NPS ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ
PPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାର୍ଷିକ ଅତି କମରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି, NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପରିମାଣ ଜମା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

LTCG ବୁକିଂ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସେୟାର ଏବଂ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ କରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିବେଶକମାନେ ଏହି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ବୁକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରଦିନ ସେୟାର ବିକ୍ରୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କିଣିବାର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିକସ ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।

Also Read: Mahashivratri 2026 Grah Gochar: ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ ପରଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ଟଙ୍କାରେ ରହିବନି ଅଭାବ

Also Read: High BP Reason: ରକ୍ତଚାପ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କାରଣ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

T20 World Cup 2026
ENG vs NEP: ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪ ରନରେ ହାରିଲା ନେପାଳ
NHAI Recruitment 2026
NHAI Recruitment 2026: ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଦରମା ମିଳିବ ଏତିକି...
Mohan Bhagwat reaction on hindu
Mohan Bhagwat: ହିନ୍ଦୁମାନେ "ଲଢ଼ିବାକୁ" ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏପରି କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ..
Chankayna Niti
ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍
india us trade deal
India US Trade Deal: ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ, ଜାଣନ୍ତୁ