Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3050848
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

5 Food Items for Glowing Skin: ଶୀତ ଦିନେ ଚମକଦାର ଓ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଖାଦ୍ୟ...

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେଇଥାଏ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

5 Food Items for Glowing Skin: ଶୀତ ଦିନେ ଚମକଦାର ଓ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଖାଦ୍ୟ...

5 Food Items for Glowing Skin: ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ଆମ ତ୍ୱଚା ଏବଂ କେଶ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚର୍ମର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଶେଷ କରି ଶୁଷ୍କତା(Dryness) ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଶୁଷ୍କତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଦାମି କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ(Chemical) ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା(Side Effect)ର ଆଶଙ୍କା ବହନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ମନମୁତାବକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚମକଦାର ତ୍ୱଚା(Glowing Skin) ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? 

ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଦେଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଶେଜି କିରମାନି (Shezi Kirmani, MD) ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

୧.ଆଭୋକାଡୋ:
ଆଭୋକାଡୋ ଖାଇବା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ତ୍ୱଚାକୁ ମଇଶ୍ଚର ରଖେ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

୨.ବ୍ଲୁବେରୀ:
ବ୍ଲୁବେରୀ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ଲୁବେରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MY PURE MD (@mypure.md)

୩.ଅଖରୋଟ:
ଆଖରୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଶୁଖିଲା ଫଳ। ଏଥିରେ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଭରପୂର, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍, ମସୃଣ ଏବଂ ନରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୪.ଗାଜର:
ଗାଜର ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବିଟା-କାରୋଟିନ, ଯାହା ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ଏ(Vitamin-A) ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଭିଟାମିନ ସି ସହିତ କୋଲାଜେନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆସୁଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ, ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

୫.ଗ୍ରୀନ୍ ଟି':
ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପଲିଫେନୋଲ୍ସ ସୁସ୍ଥ ତ୍ୱଚା ବଜାୟ ରଖି କୋଲାଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଚା’ର ନିୟମିତ ସେବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

(Disclamer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। )

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

health tips
ଶୀତ ଦିନେ ଚମକଦାର ଓ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଖାଦ୍ୟ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
Humane Sagar Death Case Update
Humane Sagar Death Case Update: ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ଥାନାକୁ ଟଙ୍କା ହେବେ ଏହି ୯ଜ
Jitan Ram Manjhi
ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
bangladesh issue
Bangladesh Issue: ବାଂଲାଦେଶରେ ବିପଦରେ ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି...